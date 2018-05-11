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В США предрекли вулканическую катастрофу
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В США предрекли вулканическую катастрофу 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: Reuters
В Геологической службе США считают, что недавнее извержение гавайского вулкана Килауэа может спровоцировать серию мощных взрывов. Об этом сообщает Newsweek.
Десятого мая около 08:30 по местному времени вулкан выбросил шлейф пепла и пара. Взрыв произошел вскоре после того, как Геологическая служба предупредила местных жителей о возможном происшествии.
До этого момента «самой драматичной» деятельностью вулкана было медленное течение лавы. Однако ученые, следящие за вулканом, были обеспокоены возможностью начала взрывоопасной стадии со 2 мая. В этот день озеро лавы в кратере Килауэа начало отступать. Этот же процесс предшествовал последнему взрывному периоду вулкана в 1924 году.
Если поверхность лавового озера опустится гораздо ниже уровня грунтовых вод, наступит «решающий момент». Нагревшаяся вода станет причиной взрывов.
Если у вулкана начнется взрывоопасный период, большие куски камней, выброшенных из жерла, начнут разлетаться на расстояние, почти равное километру.
В Геологической службе США подчеркнули, что предсказать взрывную активность вулкана невозможно, как и то, насколько она может быть велика или как долго может продлиться.
Третьего мая произошло извержение вулкана Килауэа, сопровождавшееся землетрясением магнитудой 6,9. Потоки лавы разрушили десятки жилых домов и других построек, однако жертв удалось избежать. Медленно текущая лава покрыла площадь в 40 гектаров. На Большом острове (входит в состав Гавайских островов), где находится вулкан, эвакуировали более двух тысяч человек.
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