Маск показал скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Илон Маск показал скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что строительство первого скоростного подземного тоннеля под Лос‐Анджелесом подходит к концу.

"Первый тоннель Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов! В преддверии окончательного утверждения регулирующими органами мы через несколько месяцев организуем демонстрационные поездки", — написал он в своем Instagram.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 10 Май 2018 в 6:49 PDT

Как написал бизнесмен в своем Instagram, сейчас строители ждут разрешения на ввод тоннеля в эксплуатацию от властей. Через несколько месяцев он начнет работу в тестовом режиме и первое время будет бесплатным.

Маск также отметил, что приоритет в использовании тоннеля будет отдаваться пешеходам и велосипедистам, а стоимость проезда будет меньше цены билета на автобус.

Впервые о прокладке тоннеля под Лос-Анджелесом как мере борьбы с автомобильными заторами Маск заговорил в декабре 2016 года. "Пробки сводят меня с ума. Я намерен построить машину для бурения туннелей и просто начать рыть", — написал он тогда в Twitter. В январе прошлого года Маск заявил, что строительство тоннеля должно начаться "через месяц или около того". Бизнесмен отметил, что тоннель пройдет от его офиса к аэропорту Лос-Анджелеса.

Ранее Маск представил проект скоростного электроавтобуса, предназначенного для передвижения по сети подземных тоннелей. Планируется, что в транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок размером с парковочное место. Ожидается что сеть тоннелей позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 241 км/ч.

Впервые о прокладке тоннеля под Лос-Анджелесом как мере борьбы с автомобильными заторами Маск заговорил в декабре 2016 года. "Пробки сводят меня с ума. Я намерен построить машину для бурения туннелей и просто начать рыть", — написал он тогда в Twitter. В январе прошлого года Маск заявил, что строительство тоннеля должно начаться "через месяц или около того". Бизнесмен отметил, что тоннель пройдет от его офиса к аэропорту Лос-Анджелеса.