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Маск показал скоростной тоннель под Лос-Анджелесом
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Илон Маск показал скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Reuters
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что строительство первого скоростного подземного тоннеля под Лос‐Анджелесом подходит к концу.
"Первый тоннель Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов! В преддверии окончательного утверждения регулирующими органами мы через несколько месяцев организуем демонстрационные поездки", — написал он в своем Instagram.
Как написал бизнесмен в своем Instagram, сейчас строители ждут разрешения на ввод тоннеля в эксплуатацию от властей. Через несколько месяцев он начнет работу в тестовом режиме и первое время будет бесплатным.
Маск также отметил, что приоритет в использовании тоннеля будет отдаваться пешеходам и велосипедистам, а стоимость проезда будет меньше цены билета на автобус.
Впервые о прокладке тоннеля под Лос-Анджелесом как мере борьбы с автомобильными заторами Маск заговорил в декабре 2016 года. "Пробки сводят меня с ума. Я намерен построить машину для бурения туннелей и просто начать рыть", — написал он тогда в Twitter. В январе прошлого года Маск заявил, что строительство тоннеля должно начаться "через месяц или около того". Бизнесмен отметил, что тоннель пройдет от его офиса к аэропорту Лос-Анджелеса.
Ранее Маск представил проект скоростного электроавтобуса, предназначенного для передвижения по сети подземных тоннелей. Планируется, что в транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок размером с парковочное место. Ожидается что сеть тоннелей позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 241 км/ч.
Впервые о прокладке тоннеля под Лос-Анджелесом как мере борьбы с автомобильными заторами Маск заговорил в декабре 2016 года. "Пробки сводят меня с ума. Я намерен построить машину для бурения туннелей и просто начать рыть", — написал он тогда в Twitter. В январе прошлого года Маск заявил, что строительство тоннеля должно начаться "через месяц или около того". Бизнесмен отметил, что тоннель пройдет от его офиса к аэропорту Лос-Анджелеса.
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