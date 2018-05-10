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Ученые предсказали, каким будет конец света
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Ученые предсказали, каким будет конец света 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: NASA
Астрономы их Университета Коперника в Польше разработали подробный сценарий Конца Света. Ученые пришли к выводу, что природа отмерила Солнцу существование в восемь миллиардов лет. То есть почти половину «жизненного пути» звезда уже якобы преодолела.
Таким образом, Солнце светит до тех пор, пока происходит термоядерная реакция, в ходе которое водород преобразуется в гелий. Однако, как только в недрах звезды закончится водород, Солнце начнет стремительно увеличиваться в размерах, предполагают ученые. В результате этого процесса звезда увеличится в размерах в 200 раз, что может привести к поглощению им Меркурия, Венеры и даже Земли, сообщается в исследовании.
По мнению ученых, такой апокалипсис якобы может произойти уже через пять миллиардов лет.
Кроме того, ученые обнаружили, что через миллиард лет Солнце перестанет входить в Солнечную систему, в результате чего на Земле испарятся все океаны, а сама планета превратится в безжизненную пустыню, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Согласно исследованию, Солнце минует стадию красного гиганта и начнет выбрасывать в космическое пространство массы газа и пыли, в результате чего в центре Солнечной системы образуется планетарная туманность, а само солнечного ядро станет «белым карликом» — плотным и горячим объектом размером с Землю.
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