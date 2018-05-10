На дне Марианской впадины найден пластиковый пакет

На дне Марианской впадины, на глубине более 10 км, найден пластиковый пакет.

Находка была сделана в рамках проекта Японского агенства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC, подробности были изложены в статье в журнале Marine Policy.

По мнению исследователей, находка наглядно иллюстрирует масштабы загрязнения океана. Всего за 30 лет работы в рамках проекта исследователи обнаружили более 3000 единиц мусора в наиболее глубоких местах океана. За это время более 5000 тысяч раз на дно морей и океанов спускались дайверы или были отправлены глубоководные аппараты. Более трети от общего числа находок составил микропластик — мелкие частицы пластика — от одноразовых упаковок. Более половины фрагментов мусора, найденных на глубине свыше 6000 м, также были представлены пластиком.

Вторым по распространенности оказался металлический мусор, составивший более четверти от общего количества находок. В 17% случаев поблизости были замечены глубоководные животные. Ученые опасаются, что загрязнения могут нанести непоправимый ущерб глубоководным экосистемам.