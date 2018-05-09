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Ученые научили пауков прыгать по команде
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Ученые научили пауков прыгать по команде 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: скриншот видео Youtube (https://youtu.be/MNV-sXGb0TQ
Объектом исследования стала паучиха по кличке Ким из вида пауков-скакунчиков (Phidippus regius).
Ученые из манчестерского университета в Великобритании научили паука-хищника прыгать в высоту и на разные расстояния.
Исследователи начали изучать особенности их движения, чтобы использовать полученные данные при разработке микроботов.
— Цель исследования — ответить на вопрос, почему анатомия и поведение паука эволюционировали именно таким образом. И, во-вторых, использовать эти знания о пауках, чтобы спроектировать новый класс гибких микророботов, — говорится в сообщении университета.
Уточняется, что объектом исследования ученых стала паучиха по кличке Ким из вида пауков-скакунчиков (Phidippus regius). Ее обучили прыгать с искусственной платформы в условиях лаборатории.
Авторы исследования выяснили, что Ким может прыгнуть в длину в шесть раз превышающую длину своего тела. В то время как человек может прыгнуть лишь в 1,5 раза больше длины своего тела. При этом нагрузка на лапы насекомого может превысить вес паука в пять раз. После того, как ученые поймут, как работает этот биомеханизм. они смогут использовать его в разработках микроботов.
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