Apple нашла способ защитить смартфоны от спецслужб

В коде iOS 11.4 обнаружили режим ограниченного доступа USB, который отключает передачу данных через порт Lightning, если гаджет не был разблокирован в течение недели. Об этом пишет TechCrunch.

Когда iPhone подключен к компьютеру, оба устройства обмениваются данными, выясняя, могут ли они отправлять информацию друг другу. Такое соединение можно использовать для попытки взлома телефона, в том числе при расследовании уголовных дел.

Если полиции или спецслужбам не удается обойти систему безопасности смартфона, устройство хранят как вещественное доказательство до момента, пока специалисты не найдут способ его взломать.

Однако режим ограниченного доступа USB не позволит получить данные смартфона после длительного хранения, если устройство не разблокирует сам владелец.