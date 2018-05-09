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Apple нашла способ защитить смартфоны от спецслужб
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Apple нашла способ защитить смартфоны от спецслужб 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Charles Rex Arbogast / AP
В коде iOS 11.4 обнаружили режим ограниченного доступа USB, который отключает передачу данных через порт Lightning, если гаджет не был разблокирован в течение недели. Об этом пишет TechCrunch.
Когда iPhone подключен к компьютеру, оба устройства обмениваются данными, выясняя, могут ли они отправлять информацию друг другу. Такое соединение можно использовать для попытки взлома телефона, в том числе при расследовании уголовных дел.
Если полиции или спецслужбам не удается обойти систему безопасности смартфона, устройство хранят как вещественное доказательство до момента, пока специалисты не найдут способ его взломать.
Однако режим ограниченного доступа USB не позволит получить данные смартфона после длительного хранения, если устройство не разблокирует сам владелец.
В 2015 году в городе Сан-Бернардино, Калифорния, супружеская пара, этнические пакистанцы Ризван Фарук и Ташфин Малик устроили стрельбу в помещении центра социального обеспечения. Погибли 14 человек, ФБР назвала нападение терактом. Спецслужба изъяла iPhone Фарука и потребовала от Apple, чтобы компания предоставила способ взломать гаджет.
Apple отказалась, несмотря на решение суда, который постановил, что производитель должен оказать ФБР техническую помощь в расследовании. Позднее агенты все же нашли способ взломать iPhone без помощи корпорации. Reuters в 2016 году сообщало, что в этом ФБР помогла израильская компания Cellebrite.
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