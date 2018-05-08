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Раскрыта тайна глобального похолодания
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Раскрыта тайна глобального похолодания 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Определены геологические условия, при которых Земля полностью покрылась льдом 700 млн лет назад, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Phys.org.
По мнению ученых из Техасского университета в Далласе, изменения климата вызвало возникновение и перемещение литосферных плит. Считается, что сначала земная кора была сплошной, а ее разделение на отдельные крупные фрагменты произошло около 600-800 миллионов лет назад.
Это привело к смещению материков и извержению вулканов, что в свою очередь послужило причиной превращения планеты в «Землю-снежок».
Согласно гипотезе, во время криогенийского периода на экваторе было так же холодно, как и на полюсах, и в тропических широтах происходило отложение ледниковых осадков. Ледниковый период длился миллионы лет, пока в атмосфере не накопилось достаточное количество парниковых газов, выброшенных вулканами.
Экваториальные области стали освобождаться ото льда, начали развиваться многоклеточные формы жизни, способствовавшие глобальному потеплению.
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