Раскрыта тайна глобального похолодания

Определены геологические условия, при которых Земля полностью покрылась льдом 700 млн лет назад, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Phys.org.

По мнению ученых из Техасского университета в Далласе, изменения климата вызвало возникновение и перемещение литосферных плит. Считается, что сначала земная кора была сплошной, а ее разделение на отдельные крупные фрагменты произошло около 600-800 миллионов лет назад.

Это привело к смещению материков и извержению вулканов, что в свою очередь послужило причиной превращения планеты в «Землю-снежок».

Согласно гипотезе, во время криогенийского периода на экваторе было так же холодно, как и на полюсах, и в тропических широтах происходило отложение ледниковых осадков. Ледниковый период длился миллионы лет, пока в атмосфере не накопилось достаточное количество парниковых газов, выброшенных вулканами.

Экваториальные области стали освобождаться ото льда, начали развиваться многоклеточные формы жизни, способствовавшие глобальному потеплению.