Маск захотел производить конфеты

Маск сообщил о намерении открыть кондитерскую фабрику

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter сообщил о намерении открыть фабрику по производству конфет.

«Я собираюсь открыть фабрику по производству конфет, и это будет потрясающе», — написал он. I’m starting a candy company & it’s going to be amazing— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.

При этом, предвосхищая сомнения своих подписчиков, предприниматель подчеркнул, что он «супер-супер серьёзен».

В январе Маск объявил о поступлении в продажу безопасных огнемётов нового поколения, стоимость которых составит $500 за штуку.

Спустя несколько дней стало известно, что все они распроданы.