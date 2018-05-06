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Маск захотел производить конфеты
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Маск сообщил о намерении открыть кондитерскую фабрику 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter сообщил о намерении открыть фабрику по производству конфет.
«Я собираюсь открыть фабрику по производству конфет, и это будет потрясающе», — написал он.
При этом, предвосхищая сомнения своих подписчиков, предприниматель подчеркнул, что он «супер-супер серьёзен».
В январе Маск объявил о поступлении в продажу безопасных огнемётов нового поколения, стоимость которых составит $500 за штуку.
Спустя несколько дней стало известно, что все они распроданы.
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