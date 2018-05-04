NASA одобрило проект самосборного космического телескопа

NASA одобрило проектирование 30-метрового самосборного космического телескопа

Аэрокосмическое агентство NASA одобрило и выделило средства на первый этап проектирования нового космического телескопа с диаметром зеркала в 30 метров. Но самым интересным в этом проекте является даже не гигантские размеры аппарата, а его особенность сборки. Согласно представленным планам, части телескопа будут запущены на разных ракетах и самостоятельно соберутся на орбите в единое целое.

Со времен Галилея главным врагом наземной астрономии были мелкие движения атмосферного воздуха, не позволявшие получить изображение в тонких деталях. Но теперь с этим научились бороться с помощью адаптивной оптики. В условиях запредельной дороговизны космических запусков проще стало соорудить очень большой телескоп на Земле, чем вывести на орбиту инструмент поменьше.

Проект команды Дмитрия Савранского из Корнеллского университета опровергает это мнение. Как считает автор проекта, незачем запускать один большой аппарат на орбиту, когда можно отправить в космос много маленьких.

В течение нескольких месяцев или даже лет на орбиту можно будет выводить отдельные элементы будущего зеркала — шестиугольники размером около метра. Для этого даже не потребуются производить отдельные запуски ракет: каждую новую часть аппарата можно будет запускать на орбиту совместно с другим основным грузом.

Ожидается, что каждая часть телескопа будет снабжаться космическим парусом, который позволит ей двигаться под действием солнечного ветра. Более того, солнечные паруса каждого элемента вместе образуют своего рода солнцезащитный экран для нового телескопа. Собравшись во второй точке Лагранжа, все эти элементы соединятся в огромный 30-метровый телескоп. Размер, следует отметить, впечатляющий — далеко не многие наземные телескопы готовы похвастаться таким размером своих основных зеркал, не говоря уже о космических «малышах» «Хаббле», диаметр зеркала которого составляет всего 2,4 метра, а также новом инфракрасном телескопе «Джеймс Уэбб» с диаметром зеркала 6,5 метров.

Согласно представленным на сайте проекта планам, телескоп сможет работать в инфракрасном, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах.

Как отмечается на сайте NASA, проект 30-метрового космического телескопа стал одним из победителей первой фазы ежегодного конкурса NASA Innovative Advanced Concepts (Передовые инновационные концепции NASA, NIAC). Разработчикам выделено около 125 тысяч долларов США и девять месяцев на дальнейшие расчеты.

Проект сборки инструмента из небольших автономных модулей в наступающую эпоху миниатюрных космических аппаратов не выглядит таким уж фантастическим. Ну а потенциальные возможности нового телескопа впечатляют даже ученых, не принимающих участия в его разработке.

«Если профессор Савранский докажет целесообразность создания большого космического телескопа из крошечных кусочков, он изменит то, как мы исследуем космос», — говорит Мэйсон Пек из Корнеллского университета.