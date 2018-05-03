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Windows сломал компьютеры по всему миру
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Компьютеры по всему миру не работают из-за обновления Windows 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Установка обновления Windows вызвало проблемы в работе компьютеров по всему миру, передает TechRadar.
Обновление April Update, которое началось 30 апреля, у пользователей в разных странах привело к отключению встроенного микрофона, исчезновению многоканального звука, задержкам при использовании сочетания клавиш Alt-Tab, исчезновению контекстного меню на панели задач, задержкам в движении курсора мыши, проблемам с загрузкой браузера Edge.
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Также пользователи жалуются на снижение разрешения экрана при использовании интегрированной видеокарты и зависании браузера Google Chrome.
Как сообщает издание, некоторые из проблем можно устранить самостоятельно в настройках, для других потребуется новое обновление Windows с исправленными неполадками.
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