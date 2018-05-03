Windows сломал компьютеры по всему миру

Компьютеры по всему миру не работают из-за обновления Windows

Установка обновления Windows вызвало проблемы в работе компьютеров по всему миру, передает TechRadar.

Обновление April Update, которое началось 30 апреля, у пользователей в разных странах привело к отключению встроенного микрофона, исчезновению многоканального звука, задержкам при использовании сочетания клавиш Alt-Tab, исчезновению контекстного меню на панели задач, задержкам в движении курсора мыши, проблемам с загрузкой браузера Edge.

Также пользователи жалуются на снижение разрешения экрана при использовании интегрированной видеокарты и зависании браузера Google Chrome.

Как сообщает издание, некоторые из проблем можно устранить самостоятельно в настройках, для других потребуется новое обновление Windows с исправленными неполадками.