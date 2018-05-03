Экраноплан возвращается на Балтику

Морские чудища, передвигающиеся с большой скоростью, были диковинкой Советского Союза

Эстонская судоходная компания Sea Wolf Express стремится организовать транспортную систему между Хельсинки Таллином — значительно более быструю, чем существует сейчас. Несущиеся на огромной скорости экранопланы в свое время были диковинкой Советского Союза.

Экранопланы будет поставлять российская компания RDC Aqualine — если все пойдет удачно и собранная техника заработает.

Физическое явление, которое называется «экранный эффект», привлекает как летчиков, так и моряков. В годы холодной войны экранопланы были секретным оружием советской армии.

Экранный эффект известен уже очень давно. Вблизи земли или у поверхности воды крылья получают дополнительную подъемную силу, и лобовое сопротивление уменьшается.

Самолет, использующий экранный эффект, может перевозить гораздо большие грузы при меньшей затрате топлива. Экраноплан движется быстрее, чем корабли, касающиеся воды.

Судно или самолет?

Что же это за изобретение, судно или самолет?

Почетный профессор Университета Аалто по вопросам корабельной техники Ежи Матусяк (Jerzy Matusiak) говорит, что экраноплан больше напоминает самолет, а не корабль, но, например, Международная морская организация (ИМО) классифицирует это средство передвижения как морское судно.

На самом деле, этот подход кажется логичным, поскольку на практике экранопланы передвигаются по водоемам. Они слишком большие для использования на суше.

Другие суда, принцип работы которых основан на использовании экранного эффекта, например, судно на воздушной подушке, с большей определенностью можно отнести к лодкам или кораблям. Судна на воздушной подушке тоже используют экранный эффект, но совсем иначе.

Передвижение из Хельсинки в Таллин на экраноплане можно сравнить с перелетом на вертолете. Путь продлился бы примерно полчаса.

«Летающий корабль» над Атлантикой

Бразилию. Первый экраноплан — роскошный немецкий самолет Do X, который совершил свой первый полет летом 1929 года. Уже в следующем году он перевез 60 пассажиров из Кабо-Верде

Судно могло подниматься на высоту больше трех километров, то есть оно скорее было самолетом, чем кораблем, несмотря на немецкое прозвище этого изобретения — Flugschiff, «летающий корабль».

Всего было создано три экземпляра Do X с 12 моторами. До наших дней ни один не сохранился.

Экранопланы переживали расцвет в СССР в период холодной войны. На экраноплане хотели осуществлять быстрые перевозки военной техники и личного состава.

Разработкой нового судна занимался Ростислав Алексеев , главный конструктор исследовательского отдела, который специализировался на разработке кораблей на подводных крыльях.

Для движения по Финскому заливу планируется создать экраноплан для транспортировки 12 пассажиров за один раз, однако в Советском Союзе были более грандиозные планы.

Экраноплан «КМ», созданный для движения по Каспийскому морю, был длиной 92 метра и мог парить с грузом 300 тонн. И как парить! Согласно расчетам, максимальная скорость судна должна была составлять 500 километров в час, но, говорят, что во время тестирования судно набирало скорость свыше 700 километров в час на высоте меньше десяти метров над поверхностью моря.

Экраноплан «КМ» строили в период с 1962 по 1964 год. Американские разведывательные спутники вскоре обнаружили необычное судно и различили на его поверхности буквы «КМ». Офицеры разведки нарекли судно «Каспийским монстром», хотя разгадка была куда прозаичнее: КМ — это «корабль-макет».

Тестовые испытания были необходимы. У экранопланов наблюдались продольные колебания, из-за чего пришлось разработать довольно сложные системы управления.

«КМ» работал в Каспийском море как тестовый корабль до 1980 года, пока он из-за ошибки управления не перевернулся и не утонул.

После этого несчастного случая программу по развитию экранопланов начали сворачивать. После смерти министра обороны Дмитрия Устинова , который поддерживал проведение этих испытаний, финансирование программы прекратилось.

Безумные планы СССР

Работа Алексеева все же принесла результаты, и к производству были готовы два новых класса экранопланов.

А-90 «Орленок» составлял по грузоподъемности лишь десятую часть Каспийского монстра, но тем не менее был способен перевезти 150 человек и транспортные средства.

«Орленок» был разработан как транспортное судно и десантный корабль. Он мог переходить в режим самолета и подниматься на высоту трех километров.

Советский флот заказал 120 экземпляров «Орленка». В итоге было подготовлено только три «Орленка», которые создавались в период с 1978 по 1980 год. Суднами пользовались во флоте до 1993 года.

Другой разработкой был экраноплан «Лунь», вес которого составлял 286 тонн, а грузоподъемность — 100 тонн.

«Лунь», оснащенный ракетами, был создан в количестве только одного экземпляра для Черноморского флота. Создание второго судна, которое должно было выполнять роль передвижного госпиталя, было практически полностью завершено, но финансирование вдруг прекратилось.

У СССР был проект еще более крупного судна. На интернет-странице «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева» по-прежнему представлен план строительства транспортного самолета-амфибии Бe-2500 «Нептун». Он был бы в четыре раза больше современных крупнейших транспортных самолетов. Мечта все еще живет.

Проекты экранопланов существовали во многих странах

Подобные проекты существовали в разных странах. Начиная с 1960-х годов в Германии существует много проектов с использованием экранного эффекта. В основном это транспортные корабли и яхты, которые могут перевозить максимум десять человек.

Японии, В 80-х в Китае Корее , Тайване и Австралии тоже разрабатывались различные модели.

Иран всегда был очень заинтересован в экранопланах, и у флота страны есть 12 двухместных экранопланов, оснащенных пулеметами или реактивными системами залпового огня. Вечно зоркие спутники заметили в иранских портах в том числе и двухмоторное судно, напоминающее российский экраноплан.

Неужели американцы все это время ничего не делали? И да, и нет.

Частные предприятия с определенным успехом собирали и управляли небольшими экранопланами, но большие судна остались только в грандиозных планах.

Самым масштабным проектом был Boeing Pelican Ultra. Размах крыльев такого летательного аппарата должен был составлять 150 метров, полезная нагрузка — 1,3 тысяч тонн.

Аппарат передвигался бы именно при помощи экранного эффекта, но мог бы подниматься вверх на шесть километров за счет своей мощности.

Для сравнения: размах крыльев самого большого в мире грузового самолета Ан-255 — 88,4 метра, и он может поднимать груз в 250 тонн.

О «Пеликане» давно ничего не слышали. Новый экраноплан придется подождать.