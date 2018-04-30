Ученые переоценили толщину коры Меркурия

Новые расчеты уменьшили глубину твердой меркурианской коры до 25 километров.

Крошечный Меркурий движется так быстро и рядом с Солнцем, что, несмотря на сравнительную близость, остается одной из самых малоизученных планет Солнечной системы. Лишь один-единственный зонд — американский MESSENGER — провел возле него достаточно времени и изучил ландшафт и состав его поверхности. Но что лежит под нею?

Первые данные MESSENGER показали, что кора планеты составляет приличные 35 километров глубины. Однако новый анализ, проведенный Майклом Сори (Michael Sori) из Аризонского университета, показывает, что это сильное преувеличение. В статье, готовящейся к публикации в журнале Earth and Planetary Science Letters, он приходит к выводу о том, что кора Меркурия примерно на 10 километров тоньше.

В своих расчетах Сори использовал данные наблюдений MESSENGER и новую планетную модель Исаму Мацуямы (Isamu Matsuyama) и Дугласа Хэмингуэя (Douglas Hemingway). Его оценка по большей части поддерживает гипотезу о вулканическом происхождении коры Меркурия — и аномальных размерах его ядра, на которое приходится около 60 процентов объема планеты. Это больше, чем у любой другой каменистой планеты Солнечной системы. Для сравнения: ядро Земли составляет лишь порядка 15 процентов ее объема.

Возможно, сформировался Меркурий вполне «нормальным», однако за годы близости к Солнцу значительные количества вещества были унесены с его поверхности. По оценкам Сори, около 11 процентов расплавленной магмы на поверхности планеты застыло, превратившись в кору, которая впоследствии пополнялась за счет вулканических процессов.