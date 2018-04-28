Статую дьявола с Урала связали с первой цивилизацией

Российские и немецкие археологи определили возраст знаменитого Шигирского идола, который оказался древнейшей статуей "дьявола" на Земле, и выяснили, что он может быть связан с первой цивилизацией мира из Анатолии, говорится в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

"Почтенный возраст этой статуи — 11600 лет — и другие наши открытия заставляют нас говорить о том, что охотники-собиратели имели сложные ритуалы и могли выражать абстрактные идеи в своем искусстве. Похоже, что религия и культура появились не вместе с фермерством, как считалось раньше, а задолго до этого", — рассказывает Томас Тербергер (Thomas Terberger) из университета Геттингена (Германия).

Шигирский идол был найден уральскими золотоискателями на одном из торфяников в окрестностях Екатеринбурга в 1894 году. Его обломки были перевезены в этот город в последующие годы, где их изучили местные археологи, определившие, что имеют дело со статуей высотой в примерно три или даже пять метров, вырезанной из цельного куска дерева и покрытой абстрактными узорами и изображениями "демонических" рук и лиц.

Этот истукан долгое время оставался загадкой для историков и археологов. Место, где его нашли рабочие, повторно превратилось в болото в начале 20 века, и было полностью затоплено. Это мешало определению его возраста и раскрытию культурных корней этой скульптуры. Первые попытки оценить его возраст при помощи радиоуглеродного анализа указывали на фантастически большие даты — примерно 8-9 тысяч лет, что вызвало массу критики со стороны других историков.

Для проверки этих заявления Тербергер и его коллеги, в том числе российские археологи Светлана Савченко и Михаил Жилин, начали три года назад всестороннее изучение Шигирского идола, проанализировав то, из какого дерева была изготовлена эта статуя и повторно измерив ее возраст при помощи масс-спектрометра, а также возраст других артефактов, найденных поблизости в ходе новых раскопок.

Как оказалось, истукан был выточен из цельного куска ствола молодой лиственницы, который ее авторы распилили пополам, вырезав длинную доску из его средней части. Что интересно, голова статуи находилась в той части бревна, которая была ближе к макушке дерева, а ее "ноги" — у основания ствола. Узоры на нем, по словам археологов, были вырезаны при помощи каменных и костяных рубил разных размеров, что говорит о высоком уровне развития их "авторов".

Как считают Жилин и другие российские археологи, Шигирский идол представляет собой стилизованное изображение злых духов и главенствующего над ними "лесного дьявола", который постоянно строил козни и губил жизни первых обитателей Урала.

Возраст этого монумента оказался еще более почтенным, чем считали ученые — он был изготовлен около 11600 лет назад. Подобный сдвиг в датировках, как отмечают археологи, радикально поменял то, как они смотрят на Шигирский идол — он оказался ровесником самых древнейших религиозных монументов на Земле, найденных в стойбище Гёбекли-Тепе в турецкой Анатолии в 1960 годах.

Гёбекли-Тепе, а также несколько других стоянок древних людей на севере Турции , сегодня считаются одними из самых древних следов существования первых зачатков цивилизации, религии и культуры на Земле. Местные артефакты, в том числе и разукрашенные черепа и человекоподобные колонны высотой в 3-4 метра, были покрыты почти такими же узорами, как и "статуя дьявола" из России , что говорит о наличии связи между ними.

Главное различие между ними, с другой стороны, заключается в том, что жители Анатолии, как сегодня думают ученые, были фермерами, тогда как авторы Шигирского идола могли быть только охотниками-собирателями. Появление цивилизации, религии и культуры традиционно связывается с появлением сельского хозяйства, и поэтому открытие российских и немецких археологов ставит эту идею под сомнение и заставляет заново задуматься о том, как возникла цивилизация и культура.