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Марсианский грунт доставят на Землю
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ЕКА и НАСА создадут миссию по доставке марсианских пород на Землю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
ЕКА и НАСА заявили о запуске совместного проекта, в рамках которого США и Европа могут отправить на Марс еще одну миссию, которая впервые доставит на Землю образцы марсианских пород и почвы, сообщает сайт Европейского космического агентства.
"Наши прошлые марсианские миссии показали, что на Марсе присутствуют следы давно пересохших рек и озер, где были все условия для зарождения жизни. Если нам удастся получить и доставить на Землю образец их пород, мы сделаем гигантский скачок в понимании того, была ли его поверхность обитаемой в прошлом", — заявил Томас Цурбухен, заместитель руководителя научного подразделения НАСА.
В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.
Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity — он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер НАСА, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь и сбор образцов марсианских пород и грунта.
Подобные задачи, поставленные НАСА, сразу вызывали массу вопросов у научного сообщества — даже если "Марс-2020" соберет много интересных образцов, он не сможет доставить их на Землю. Эту задачу, как заявил Цурбухен и Дэвид Паркер, руководитель программ по роботизированному и пилотируемому изучению космоса в ЕКА, будет решать третья миссия, планы по постройке которой сейчас прорабатываются двумя космическими агентствами.
"Трудности, связанные с полетом на Марс и возвращением на Землю, настолько большие, что мы можем преодолеть их только вместе с международными и частными партнерами. Мы всегда были готовы к такому сотрудничеству, учитывая то, что в нашей организации состоит 22 страны и еще большее число коммерческих компаний", — заявил Паркер.
Первые планы по созданию подобной миссии, как заявили чиновники, будут представлены публике в 2019 году на очередном совещании министров стран-участниц ЕКА.
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