Amazon отказал Роскомнадзору

Контакты Роскомнадзора с представителями американской компании Amazon по вопросам блокировки мессенджера Telegram в России пока не привели к положительным результатам, сообщает пресс-служба ведомства.

«Возможно, по политическим причинам», — заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на встрече с представителями IT-индустрии.

По его словам, если рабочие контакты с корпорацией Google , целью которых является прекращение предоставления Telegram IP-адресов, становятся «конструктивными» и «предметными», то взаимодействие с Amazon все еще не дало никого результата.

На той же встрече, как сообщает ТАСС, Субботин отметил выход «борьбы» с Telegram «в плоскость противодействия со стороны крупнейших мировых IT-гигантов». Тем не менее чиновник подчеркнул, что Роскомнадзор ожидает положительных результатов взаимодействия с Google, Amazon и другими компаниями.