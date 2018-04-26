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Amazon отказал Роскомнадзору
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Amazon отказал Роскомнадзору 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Контакты Роскомнадзора с представителями американской компании Amazon по вопросам блокировки мессенджера Telegram в России пока не привели к положительным результатам, сообщает пресс-служба ведомства.
«Возможно, по политическим причинам», — заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на встрече с представителями IT-индустрии.
По его словам, если рабочие контакты с корпорацией Google, целью которых является прекращение предоставления Telegram IP-адресов, становятся «конструктивными» и «предметными», то взаимодействие с Amazon все еще не дало никого результата.
На той же встрече, как сообщает ТАСС, Субботин отметил выход «борьбы» с Telegram «в плоскость противодействия со стороны крупнейших мировых IT-гигантов». Тем не менее чиновник подчеркнул, что Роскомнадзор ожидает положительных результатов взаимодействия с Google, Amazon и другими компаниями.
13 апреля Таганский районный суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram. Три дня спустя Роскомнадзор приступил к блокировке, направив операторам связи требование ограничить доступ к Telegram и заблокировать миллионы IP-адресов, к которым привязан мессенджер. Накануне Вадим Субботин сообщил, что уже заблокированы 18 миллионов IP-адресов.
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