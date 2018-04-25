Крупнейшие Telegram-каналы опровергли обвал просмотров

Представители популярных Telegram-каналов опровергли данные компании «Медиалогия», которая сообщала об обвале просмотров в мессенджере. Совместное заявление авторов опубликовано в канале «Беспощадный пиарщик».

В обращении исследование «Медиалогии» называют «манипуляцией общественного сознания». По мнению авторов крупнейших каналов, данные, изложенные в аналитическом материале, совершенно не совпадают с реальными показателями.

Вместо падения просмотров руководители пабликов увидели повышенную активность пользователей после сообщений о блокировке Telegram.

«Несмотря на то, что апрель не окончен, наша статистика из TGStat свидетельствует, что этот месяц будет для большинства каналов не хуже, а то и лучше, чем предыдущие месяцы», — говорится в заявлении.

Обращение подписали представители каналов «Беспощадный пиарщик», «Караульный», «Бойлерная», «Ortega» и других популярных пабликов в Telegram.