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Telegram-каналы опровергли обвал просмотров
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Крупнейшие Telegram-каналы опровергли обвал просмотров 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Представители популярных Telegram-каналов опровергли данные компании «Медиалогия», которая сообщала об обвале просмотров в мессенджере. Совместное заявление авторов опубликовано в канале «Беспощадный пиарщик».
В обращении исследование «Медиалогии» называют «манипуляцией общественного сознания». По мнению авторов крупнейших каналов, данные, изложенные в аналитическом материале, совершенно не совпадают с реальными показателями.
Вместо падения просмотров руководители пабликов увидели повышенную активность пользователей после сообщений о блокировке Telegram.
«Несмотря на то, что апрель не окончен, наша статистика из TGStat свидетельствует, что этот месяц будет для большинства каналов не хуже, а то и лучше, чем предыдущие месяцы», — говорится в заявлении.
Обращение подписали представители каналов «Беспощадный пиарщик», «Караульный», «Бойлерная», «Ortega» и других популярных пабликов в Telegram.
Ранее компания «Медиалогия» опубликовала результаты исследования аудитории мессенджера Telegram, из которого сделала вывод, что сервис значительно потерял в просмотрах после блокировки на территории России. Если верить экспертам, сотня самых популярных каналов в мессенджере на 23 апреля потеряла 23 процента просмотров.
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