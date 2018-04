Ученые рассказали о перевороте магнитных полюсов Земли

Согласно данным исследователей, между последним переворотом полюсов Земли и текущим ослаблением ее магнитного поля не прослеживается общей взаимосвязи. В частности, магнитный щит планеты ослабевает слишком медленно для того, чтобы ее ось вновь внезапно перевернулась в ближайшие несколько тысяч лет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американское научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences.