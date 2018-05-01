Ученые рассказали о перевороте магнитных полюсов Земли

Ученые отрицают скорый переворот магнитных полюсов Земли

Согласно данным исследователей, между последним переворотом полюсов Земли и текущим ослаблением ее магнитного поля не прослеживается общей взаимосвязи. В частности, магнитный щит планеты ослабевает слишком медленно для того, чтобы ее ось вновь внезапно перевернулась в ближайшие несколько тысяч лет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американское научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

По мнению ученых, современное положение полюсов и то, куда указывает стрелка компаса, не является постоянным свойством нашей планеты. Периодически, примерно раз в несколько сотен тысяч лет, Северный и Южный полюсы Земли меняются местами. Следы этого явления исследователи обнаружили в структуре древних глин и вулканических пород. В частности, около 40 тысяч лет назад северная стрелка компаса указывала бы на современный Южный полюс, а южная — на Северный.

В последнее время люди часто говорят о том, что Земля скоро переживет очередной переворот полюсов. Изучение двух последних таких событий показало, что ни одно из них не похоже на те изменения в работе магнитного щита планеты, которые фиксируют ученые сегодня. Поэтому крайне маловероятно, что нечто подобное произойдет в ближайшее время

Великобритания. — Профессор Ричард Холм из Университета Ливерпуля

Сообщается, что около двух лет назад геологи из Университета Рочестера в США обнаружили магнитную аномалию на территории ЮАР у берегов реки Лимпопо. В этом месте сила магнитного поля резко падала несколько раз и снижалась до критически низких значений, сравнимых с показателями в XIII–XVI веках нашей эры.

Это открытие указало на то, что повороты магнитных полюсов Земли происходят не случайным образом, а в особых точках с аномальными свойствами. По мнению ученых, в этих местах породы мантии близко подходят к поверхности планеты.

С помощью компьютерного моделирования удалось выяснить, что сила магнитного поля Земли в этой точке менялась и в другие периоды времени — во времена Античности, Средних веков и последних двух столетий.

Более того, ученые собрали образцы различных минералов из толщи местных пород и проверили направленность полей, заточенных в кристалликах этих материалов. В итоге, геологи восстановили историю колебаний магнитного поля Земли, а также подробную картину положения полюсов непосредственно перед их поворотами.

По мнению ученых, сила магнитного поля продолжит снижаться еще несколько столетий, после чего она постепенно начнет увеличиваться. Уточняется, что это не вызовет масштабных изменений в работе недр Земли.

Группа американских исследователей уверена, что к концу текущего века прибрежные города по всему миру окажутся под водой. Неоднозначное открытие базируется на космическом анализе данных, накопленных за последнюю четверть века.