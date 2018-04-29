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Apple снимет раздражающее пользователей ограничение
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Apple снимет раздражающее пользователей ограничение 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Apple разрешит пользователям скачивать обновления программного обеспечения без использования Wi-Fi, сообщает портал Akket.com.
Владельцы iPhone неоднократно жаловались на ограничение, которое не позволяет обновлять программы и ПО, используя мобильный интернет. Так, например, недавно вышедшее обновление iOS 11.3.1 весит всего 38 МБ, однако пользователи не смогли его установить без подключения к Wi-Fi. Многие сочли это ограничение устаревшим и попросили компанию его отменить.
Нововведение коснется не только смартфонов, но и iPad, имеющих слот для SIM-карты. Предполагается, что новая возможность появится в iOS 12, которую Apple представит 4 июня.
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