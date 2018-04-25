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В Арктике нашли рекордное количество микропластика
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Во льдах Арктики обнаружено рекордное количество микропластика 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа немецких ученых выявила рекордные концентрации микропластика во льдах Арктики.
Как сообщает Би-би-си, в образцах замороженной морской воды было обнаружено до 17 различных его видов.
Микропластик представляет собой частицы диаметром не более 5 мм. Специалист Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (Германия) Илька Пекен, возглавившая исследование, подчеркнула, что из-за своих размеров такие частицы часто попадают в организм морских обитателей.
Ученые собрали образцы льда (ледяные керны) из пяти зон Северного Ледовитого океана весной 2014 года и летом 2015 года. Гуннар Гердтс, который также принимал участие в исследовании, рассказал, что размер некоторых частиц достигал 11 микрометров. По его словам, это примерно одна шестая часть диаметра человеческого волоса — именно это и объясняет, почему они выявили концентрации более 12 тыс. частиц на один литр морского льда.
"Это почти в два-три раза больше, чем во время наших предыдущих исследованиях", — заключил он.
По словам Пекен, результаты исследования, опубликованные в британском научном журнале Nature, свидетельствуют о том, что судоходство и рыболовство оставляют в регионе свой след.
"Частицы микропластика были обнаружены во всех образцах, — прокомментировал исследование Джереми Уилксон. — Это говорит о том, что микропластик теперь повсеместно присутствует на поверхности Мирового океана".
Впервые термин "микропластик" был использован в 2004 году британским биологом Ричардом Томпсоном. Гранулы такого размера не отсеиваются очистными сооружениями. Оказываясь в воде, пластик быстро впитывает токсичные вещества и становится опасным для живых существ. По данным международной экологической организации Greenpeace, пластик составляет свыше 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч животных.
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