Ещё
«Лицом» хариуса оказался спинной плавник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

«Лицом» хариуса оказался спинной плавник 

Чердак 15 минут назад
Фото: Чердак
Ихтиологи из Томского государственного университета Владимир Романов и Юрий Дылдин в сотрудничестве с коллегами из Чехии сформулировали новый подход к определению видов у хариуса и создали новый атлас этой рыбы семейства лососевых. Атлас принят к публикации в научном каталоге Калифорнийской академии наук — самом авторитетном систематическом каталоге по всем рыбам мира.
В атласе содержится подробное описание с полными генетическими данными трех видов хариуса — сибирского, монгольского и европейского (Thymallus Salmoniformes, Thymallus Salmonidae, Thymallus Thymallinae). Всего же ученые описали 18 видов этой рыбы, в том числе два новых — хариуса адриатического (Thymallus aeliani), обнаруженного в Италии, и хариуса ялуцзянского (Thymallus yaluensis) найденного в Китае.
Для классификации различных видов хариуса российские ихтиологи предложили новый релевантный признак — цвет и форму спинного плавника рыбы. В своем атласе авторы приводят изображения плавников разных видов хариуса.
Полученные данные важны с точки зрения правильной систематики хариусов, а также для обучения будущих ихтиологов и промышленников, занимающихся разведением популярного вида рыб из семейства лососевых.
«Как в России, так и за рубежом люди, занимающиеся искусственным воспроизводством хариуса, допускают целый ряд ошибок, который приводит к ухудшению качеств популяции. Зачастую заводчики смешивают генетический материал, гибридизация приводит к росту заболеваемости, в первую очередь паразитарных, так как виды обмениваются паразитофауной, и снижению выживаемости молоди», — говорит Юрий Дылдин.
Чердак: последние новости
В ЦАГИ пообещали создать сверхзвуковой пассажирский самолет к 2030 году Древних катакомбных кочевников с юга России кормил Кавказ Российские химики создали три новых соединения урана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева152
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
«Бархатная революция»: начался распад коалиции54
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР68
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью134
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение