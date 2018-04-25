«Лицом» хариуса оказался спинной плавник

Ихтиологи из Томского государственного университета Владимир Романов и Юрий Дылдин в сотрудничестве с коллегами из Чехии сформулировали новый подход к определению видов у хариуса и создали новый атлас этой рыбы семейства лососевых. Атлас принят к публикации в научном каталоге Калифорнийской академии наук — самом авторитетном систематическом каталоге по всем рыбам мира.

В атласе содержится подробное описание с полными генетическими данными трех видов хариуса — сибирского, монгольского и европейского (Thymallus Salmoniformes, Thymallus Salmonidae, Thymallus Thymallinae). Всего же ученые описали 18 видов этой рыбы, в том числе два новых — хариуса адриатического (Thymallus aeliani), обнаруженного в Италии , и хариуса ялуцзянского (Thymallus yaluensis) найденного в Китае

Для классификации различных видов хариуса российские ихтиологи предложили новый релевантный признак — цвет и форму спинного плавника рыбы. В своем атласе авторы приводят изображения плавников разных видов хариуса.

Полученные данные важны с точки зрения правильной систематики хариусов, а также для обучения будущих ихтиологов и промышленников, занимающихся разведением популярного вида рыб из семейства лососевых.