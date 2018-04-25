В США обнаружили гигантское яйцо вымершей птицы-слона

городе Буффало ( США ) сотрудники Музея науки случайно обнаружили в хранилище неповрежденное гигантское яйцо птицы эпиорниса, известной еще и как птица-слон. Об этом сообщает Smithsonian.com.

Удивительная находка была сделана в запасниках музея. Яйцо эпиорниса (Aepyornis) пролежало там более полувека. Сообщается, что в 1950-е годы его выставляли на обозрение. Затем отправили в хранилище и забыли о нем. А обнаружили лишь потому, что музей начал переводить бумажные каталоги в электронный вид.

На коробке было указано, что это модель. Однако специалисты в этом усомнились. Анализ показал, что яйцо настоящее. Позже в архиве нашлись записи о том, что музей приобрел его в 1939 году. Длина яйца составляет 30,5 см, а окружность — 71 см. Весит оно около 1,3 кг.

Считается, что птица-слон вымерла из-за людей. Она обитала на Мадагаскаре . Одним ее яйцом можно было накормить несколько семей, так как по объему оно равно 150 куриным яйцам. Поэтому за ними велась настоящая охота.

В мире сохранилось менее 40 неповрежденных яиц эпиорниса. Большинство из них находятся в частных коллекциях. Они и сейчас ценятся весьма высоко. Например, в 2013 году на аукционе Christie's в Лондоне яйцо эпиорниса было продано за 100 тысяч долларов США.