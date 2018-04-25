Ещё
«Медиалогия» разглядела обвал просмотров в Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

«Медиалогия» разглядела обвал просмотров в Telegram 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Компания «Медиалогия» провела исследование аудитории мессенджера Telegram, из которого сделала вывод, что сервис значительно потерял в просмотрах после блокировки на территории России. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.
Изучение активности аудитории Telegram-каналов в период с 16 по 23 апреля показало, что число просмотров значительно упало: показатель в конце недели оказался ниже на 76,5 процента по сравнению с показателем в начале недели.
Сотня самых популярных каналов в мессенджере на 23 апреля потеряла 23 процента просмотров. В основном, это коснулось каналов развлекательной направленности. Так, значительное падение компания зафиксировала у каналов «Музыка по настроению» (на 76 процентов), Travel Hacks (на 61 процент) и «Музыка в машину» (на 52 процента).
«Общественно-политические и экономические каналы чувствуют себя более стабильно», — говорится в исследовании.
23 апреля создатели аналитического сервиса Combot опубликовали собственное исследование, согласно которому процент активной аудитории Telegram на 22 апреля снизился всего на три процента по сравнению с данными на 15 апреля.
Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева152
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
«Бархатная революция»: начался распад коалиции54
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР68
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью134
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение