«Медиалогия» разглядела обвал просмотров в Telegram

Компания «Медиалогия» провела исследование аудитории мессенджера Telegram, из которого сделала вывод, что сервис значительно потерял в просмотрах после блокировки на территории России . Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

Изучение активности аудитории Telegram-каналов в период с 16 по 23 апреля показало, что число просмотров значительно упало: показатель в конце недели оказался ниже на 76,5 процента по сравнению с показателем в начале недели.

Сотня самых популярных каналов в мессенджере на 23 апреля потеряла 23 процента просмотров. В основном, это коснулось каналов развлекательной направленности. Так, значительное падение компания зафиксировала у каналов «Музыка по настроению» (на 76 процентов), Travel Hacks (на 61 процент) и «Музыка в машину» (на 52 процента).

«Общественно-политические и экономические каналы чувствуют себя более стабильно», — говорится в исследовании.

23 апреля создатели аналитического сервиса Combot опубликовали собственное исследование, согласно которому процент активной аудитории Telegram на 22 апреля снизился всего на три процента по сравнению с данными на 15 апреля.