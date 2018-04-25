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Создана самая подробная карта Млечного Пути
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Создана самая подробная карта Млечного Пути 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
Европейское космическое агентство (ESA) представило самый подробный каталог Млечного Пути, который содержит информацию примерно об 1,7 миллиарда звезд и других космических объектах.
Каталог создан на основе данных, полученных миссией Gaia в период с 25 июля 2014 года по 23 мая 2016 года. Он содержит сведения о местоположении примерно 1,7 миллиарда звезд. Космический телескоп Gaia также измеряет расстояние между звездами, их движение, яркость и цвет.
Кроме того, каталог содержит информацию о других объектах. Например, в нем имеются данные о 14 тысячах астероидов, обнаруженных в Солнечной системе. Они помогут ученым с большей точностью вычислить траектории их движения.
К слову, это уже второй подобный каталог. Первый был издан в 2016 году и содержал информацию о двух миллионах звезд. Сама миссия стартовала в конце 2013 года и первоначально была рассчитана на пять лет. Но недавно ее было решено продлить до 2020 года. Тогда же будет опубликован окончательный вариант каталога.
Телескоп Gaia был запущен для сбора информации о Млечном Пути. Каталогизированные данные находятся в открытом доступе. В ESA считают, что это поможет профессиональным астрономам и любителям совершить новые открытия.
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