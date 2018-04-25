Ещё
Amazon будет доставлять покупки прямо в багажник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Amazon будет доставлять покупки прямо в багажник вашего автомобиля 

Hi-News.ru 4 часа назад
Фото: Hi-News.ru
Как показывает практика, даже самые, казалось бы, привычные вещи всегда можно улучшить и сделать интереснее и удобнее. Вот взять, к примеру, службу доставки товаров. Amazon уже тестировала доставку грузов дронами, а в прошлом году — прямо вам домой, пока вас нет. И вот сейчас стало известно об еще одной услуге: доставке товаров в багажник вашего автомобиля.
Как сообщает издание The Verge, новый способ получил название Key In-Car и запущен в партнерстве с автоконцернами General Motors и Volvo, поэтому пока работает только с марками автомобилей от этих производителей. Кроме того, для участников на данный момент выдвигается и ряд дополнительных требований: автомобиль должен быть выпущен не позднее 2015 года, а у водителя должна иметься активная учетная запись OnStar или Volvo on Call.
Что касается самих посылок, то в Amazon заявляют, что их габариты не должны превышать размеры в 65 х 55 х 40 сантиметров, а вес не должен быть более 23 килограммов. Помимо этого, под услугу Key In-Car не попадают товары, которые требуют подписи владельца, или те, стоимость которых превышает 1300 долларов США.
Услуга доставки проходила испытания на территории Вашингтона и Калифорнии в последние полгода, а сейчас она доступна всем подписчикам сервиса Amazon Prime за 10,99 доллара в месяц. Курьерская служба сама найдет авто по GPS-координатам, номерам и фото, а затем при помощи специального ключа откроет багажник и поместит туда груз, после чего закроет машину. Воспользоваться Key In-Car могут жители 37 городов в США, и в будущем география будет расширяться. Ну а то, как работает Key In-Car, вы можете увидеть уже сейчас на видео, расположенном ниже.
Hi-News.ru: последние новости
В человеческих клетках впервые обнаружена новая форма ДНК Причиной нашего «одиночества» в космосе может являться гравитация Обнаружена планета, поглощающая почти 99 процентов достигающего ее света
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ87
Украина взялась за российские корабли300
В провале Су-57 обвинили F-35707
Макрон назвал условие ухода из Сирии94
На Украине подвели итоги потерь в Донбассе46
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение