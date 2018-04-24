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На МКС потекла желтая вода
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На МКС потекла желтая вода 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На российском сегменте Международной космической станции (МКС) начались проблемы с качеством горячей воды, из-за чего космонавты вынуждены потреблять воду на сегменте США, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что в горячей воде на российском сегменте МКС найдена неизвестная примесь желтого цвета, из-за чего «при необходимости российские космонавты получили рекомендацию использовать воду для питья из запасов американского сегмента, для технических нужд — получаемую путем регенерации», передает «Интерфакс».
Причиной неполадки могло стать загрязнение воды в баках грузового космического корабля «Прогресс МС-07», либо проблемы с водонагревателем на российском сегменте МКС.
Астронавты США используют на МКС систему регенерации воды из мочевины. В режиме эксперимента аналогичную систему монтируют на российском модуле «Рассвет».
Отмечается, что в 2019 году на МКС планируется запустить многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Как сообщил источник, корабль «сможет взять на борт лишь ограниченные запасы питьевой воды, потребность в ней, однако, будет велика». отмечается, что такая система «позволит удовлетворить ее в значительной степени».
Российские космонавты на МКС ранее не занимались восстановлением питьевой воды из мочи. Такие отходы покидают российский сегмент на «грузовиках» «Прогресс», которые частично сгорают в плотных слоях атмосферы, а остальные затапливаются в Тихом океане — на «кладбище космических кораблей».
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