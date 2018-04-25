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В живых организмах нашли загадочную форму ДНК
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В живых организмах нашли загадочную форму ДНК 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Chris Hammang / Science Alert
Молекулярные биологи Института медицинских исследований Гарвана в Австралии открыли новую вторичную ДНК-структуру, которая ранее не наблюдалась в живых клетках и сильно отличается от обычной двойной спирали. Ее функция пока неизвестна. Об этом сообщает издание Science Alert.
Вторичная структура — специфическое расположение в пространстве одной или нескольких цепей какой-либо макромолекулы (белковой или нуклеиновой). Она формируется в результате химического взаимодействия между различными частями молекулы. Самой распространенной формой вторичной структуры ДНК является двойная спираль, которая образована двумя цепями, закрученными между собой.
Ученые назвали новую форму вторичной структуры интеркалированным мотивом (i-мотивом). Он представляет собой петлю, образующуюся на одной цепи ДНК в результате взаимодействия между остатками цитозина. Такие мотивы обычно формируются в конце жизненного цикла клетки и располагаются, главным образом, в промоторах — областях, с которых начинается транскрипция определенных генов.
i-мотив в живых клетках был обнаружен с помощью искусственного антитела iMab, которое избирательно связывается с участками ДНК, свернутыми специфическим образом. При этом антитело соединено с флуоресцентным маркером, который испускает свечение при условии образования комплекса антитело-ДНК.
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