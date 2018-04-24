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Объяснена невозможность контакта с инопланетянами
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Объяснена невозможность контакта с инопланетянами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ce6 / ZumaPress / Globallookpress.com
Немецкий астрофизик Михаэль Хиппке (Michael Hippke) из Зоннебергской обсерватории пришел к выводу, что гипотетические инопланетные цивилизации, живущие на суперземлях, не могут покинуть свою планету из-за большой силы притяжения. По мнению исследователя, это может частично объяснить парадокс Ферми, согласно которому земляне до сих пор не вступили в контакт с иными разумными формами жизни. Препринт статьи ученого опубликован в репозитории Arxiv.
Суперземли — класс скалистых экзопланет, масса которых в 5-10 раз превышает массу Земли, однако она меньше, чем у газовых гигантов. Такие планеты могут обладать толстым слоем атмосферы, которая представляет собой хорошую защиту для живых организмов от ионизирующей и ультрафиолетовой радиации. Однако развитые существа, по мнению Хиппке, не смогут войти в «космическую эру», поскольку сильное притяжение суперземли сделает полеты ракет слишком дорогими.
Согласно расчетам астрофизика, для запуска с поверхности суперземли космического корабля, аналогичного Apollo, необходимо затратить столько же обычного ракетного топлива, сколько весит пирамида Хеопса. Таким образом, использование химических ракетных двигателей становится нецелесообразным. При этом объемы горючего растут экспоненциально с увеличением массы экзопланеты, так что для полета даже одной ракеты понадобится значительная доля всего топлива на планете.
Парадокс Ферми заключается в отсутствии следов деятельности инопланетных цивилизаций в космосе. В то же время выдвигаются многочисленные аргументы в пользу того, что иные разумные формы жизни должны существовать и расселяться по всей Вселенной.
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