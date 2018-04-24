Запах тухлых яиц обнаружили в атмосфере Урана

Астрономы из Оксфордского университета обнаружили сероводород в верхнем слое атмосферы Урана.

Ученые нашли ядовитый газ, пахнущий тухлыми яйцами, с помощью спектрографа NIFS. Они изучили солнечный свет, который отражает планета и увидели в нем признаки наличия сероводорода, сообщает "Мир 24"

По словам исследователей, в атмосфере Урана царит зловоние. Если человек попытается спуститься сквозь облако планеты, он, скорее всего, погибнет от удушья.

Ранее астрономы обнаружили возможные следы микробов в сернокислотных облаках атмосферы Венеры. Считается, что там есть максимально благоприятные условия для существования жизни.