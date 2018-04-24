Ещё
Запах тухлых яиц обнаружили в атмосфере Урана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запах тухлых яиц обнаружили в атмосфере Урана 

Москва24 5 часов назад
Фото: m24.ru
Астрономы из Оксфордского университета обнаружили сероводород в верхнем слое атмосферы Урана.
Ученые нашли ядовитый газ, пахнущий тухлыми яйцами, с помощью спектрографа NIFS. Они изучили солнечный свет, который отражает планета и увидели в нем признаки наличия сероводорода, сообщает "Мир 24".
По словам исследователей, в атмосфере Урана царит зловоние. Если человек попытается спуститься сквозь облако планеты, он, скорее всего, погибнет от удушья.
Ранее астрономы обнаружили возможные следы микробов в сернокислотных облаках атмосферы Венеры. Считается, что там есть максимально благоприятные условия для существования жизни.
Москва24: последние новости
США предложили России свои скафандры для лунной станции Интернет-пользователи сообщили о сбое в работе Youtube Мини-парад планет можно будет увидеть на предрассветном небе 3 мая
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня46
«Газпром» готов «добить Украину»238
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ470
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии95
Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника42
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение