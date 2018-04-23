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Ангола получит от РФ частоты за утрату спутника
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Ангола получит частоты на российских спутниках связи за утрату Аngosat-1 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Роскосмос
Ангола получит частоты на российских спутниках связи в компенсацию за утрату первого национального космического аппарата Аngosat-1, заявил министр телекоммуникаций и информационных технологий Хосе Карвалью Роча.
"Пока новый спутник будет строиться, российская сторона должна предоставить компенсацию. На практике мы получим 216 Мгц в C и 216 Мгц в Ku-диапазонах, чтобы мы могли поддерживать все наши услуги. Это самая большая компенсация, которую мы добились. Это означает, что с 23 апреля мы уже будем иметь выгоду, как если бы наш спутник уже работал на орбите", — сказал министр в интервью изданию Jornal de Angola.
Ранее сообщалось, что первый ангольский спутник связи Angosat-1, изготовленный РКК "Энергия" и запущенный на ракете "Зенит" в декабре прошлого года, официально признан неработоспособным. Он был застрахован российскими компаниями на 121 миллион долларов. После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом была потеряна, затем на короткое время восстановлена и вновь потеряна.
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