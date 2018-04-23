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Каждый восьмой вид птиц может исчезнуть
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Эксперты: каждый восьмой вид птиц находится под угрозой вымирания 

ТАСС 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Глобальное изменение климата и сельскохозяйственная деятельность человека ведут к стремительному снижению общей популяции птиц. Об этом говорится в докладе международной организации по защите птиц BirdLife International.
Сейчас в мире живет более 10 тыс. видов птиц. Согласно данным доклада, около 1,4 тыс. из них находятся под угрозой вымирания, при этом 222 разновидностям угрожает критическая опасность. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Африке и Южной Азии, где численность птиц с начала 1990-х гг. сократилась на 80-90%. В этих регионах резкое уменьшение популяции в первую очередь связано с загрязнением водоемов химическими удобрениями и с охотой. В Африке браконьеры, добывающие слоновую кость, отстреливают стервятников, чтобы их стаи, кружащие над тушей убитого животного, не привлекали внимание рейнджеров.
"Каждый раз, проводя подсчеты, мы видим, что все больше видов находятся под угрозой исчезновения — ситуация ухудшается все более быстрыми темпами", — сказал главный исследователь организации Трис Аллинсон.
Ученый добавил, что, если раньше исчезновение видов в основном наблюдалось в труднодоступных горных районах и на удаленных островах, то теперь это происходит повсеместно.
Помимо охоты и ухудшения качества воды, существуют и другие факторы, снижающие глобальную популяцию птиц. Согласно опубликованному докладу, к числу самых опасных относятся: увеличение пахотных земель, вырубка лесов, изменение климата и урбанизация.
"Процесс [исчезновения птиц] обратим, поскольку напрямую связан с деятельностью человека", — добавил Аллинсон.
По мнению эксперта, при существующем объеме сельскохозяйственных угодий можно как прокормить человечество, так и оставить птицам пространство для жизни. Для этого необходимо "выбрасывать меньше пищи и более осторожно использовать пестициды".
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