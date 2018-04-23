Спутник «Ангосат-1» официально признан неработоспособным

Спутник связи "Ангосат-1" признан ангольской стороной вышедшим из строя и неработоспособным, сообщило в понедельник информационное агентство Angop со ссылкой на министра телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша.

Выступая на пресс-конференции с участием российских экспертов, министр пояснил, что с момента запуска спутника 26 декабря 2017 года были зафиксированы "нарушения" в его работе.

Ангольский телекоммуникационный спутник "Ангосат-1". Досье

Аппарат был построен в 2012 году, согласно соглашению, подписанному между Анголой и Россией в 2009 году, его стоимость составила $360 млн Ранее в понедельник источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС , что Россия и Ангола подписали дополнение к контракту на создание спутника "Ангосат-2" взамен признанного потерянным "Ангосат-1". Он не уточнил сроки исполнения, а также ценовые параметры сделки. ТАСС не располагает официальным подтверждением российской стороны.

Как сообщала в воскресенье газета Jornal de Angola, Карвалью да Роша подтвердил принятие предложения Роскосмоса об изготовлении второго ангольского спутника "Ангосат-2". Согласно информации издания, на это уйдет не более 18 месяцев, а по своим техническим возможностям новый аппарат будет превосходить потерянный первый спутник "Ангосат-1".

Министр также подтвердил, что в качестве оплаты за изготовление второго спутника будет использована страховая сумма за потерянный "Ангосат-1" в размере $121 млн Остальную часть расходов обязуется взять на себя российская сторона.