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«Ангосат-1» официально признан неработоспособным
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Спутник «Ангосат-1» официально признан неработоспособным 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РКК Энергия
Спутник связи "Ангосат-1" признан ангольской стороной вышедшим из строя и неработоспособным, сообщило в понедельник информационное агентство Angop со ссылкой на министра телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша.
Выступая на пресс-конференции с участием российских экспертов, министр пояснил, что с момента запуска спутника 26 декабря 2017 года были зафиксированы "нарушения" в его работе.
Ангольский телекоммуникационный спутник "Ангосат-1". Досье
Аппарат был построен в 2012 году, согласно соглашению, подписанному между Анголой и Россией в 2009 году, его стоимость составила $360 млн  Ранее в понедельник источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Россия и Ангола подписали дополнение к контракту на создание спутника "Ангосат-2" взамен признанного потерянным "Ангосат-1". Он не уточнил сроки исполнения, а также ценовые параметры сделки. ТАСС не располагает официальным подтверждением российской стороны.
Как сообщала в воскресенье газета Jornal de Angola, Карвалью да Роша подтвердил принятие предложения Роскосмоса об изготовлении второго ангольского спутника "Ангосат-2". Согласно информации издания, на это уйдет не более 18 месяцев, а по своим техническим возможностям новый аппарат будет превосходить потерянный первый спутник "Ангосат-1".
Министр также подтвердил, что в качестве оплаты за изготовление второго спутника будет использована страховая сумма за потерянный "Ангосат-1" в размере $121 млн Остальную часть расходов обязуется взять на себя российская сторона.
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