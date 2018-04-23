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Роскосмос назвал время запуска евроспутника с Плесецка
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Роскосмос назвал время запуска евроспутника Sentinel-3В с Плесецка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запуск европейского научного космического аппарата Sentinel-3В ("Сентинел-3Б") на ракете-носителе "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" запланирован на 25 апреля в 20.57 мск с космодрома Плесецк, сообщает Роскосмос.
"Пуск европейского научного космического аппарата Sentinel-3В 25 апреля 2018 года назначен в 20.57 мск с космодрома Плесецк. Для выведения спутника на целевую солнечно-синхронную орбиту будет использоваться ракета-носитель "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ". Пусковые операции обеспечиваются силами и средствами Космических войск ВКС министерства обороны Российской Федерации", — отмечается в сообщении.
Космический аппарат Sentinel-3В предназначен для решения задач европейской программы мониторинга окружающей среды Copernicus ("Коперник"). Спутник Sentinel-3В будет использоваться для сбора данных дистанционного мониторинга о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон. Sentinel-3В станет третьим из спутников серии Sentinel, запущенных ракетами-носителями "Рокот" в рамках контрактов, заключенных ESA c СП Eurockot.
Контракт на пусковые услуги ракеты-носителя "Рокот" заключили ESA (Европейское космическое агентство) и фирма Eurockot ("Еврокот") — совместное предприятие ArianeGroup и Центра Хруничева, разработчика и изготовителя ракеты-носителя "Рокот". СП Eurockot (Бремен, Германия) обеспечивает коммерческую эксплуатацию ракеты "Рокот" на мировом рынке запусков низкоорбитальных космических аппаратов.
Начиная с 2000 года, предприятие Eurockot предоставляет пусковые услуги ракеты-носителя "Рокот" и обеспечивает коммерческие запуски на низкие орбиты малых космических аппаратов для наблюдения Земли, проведения научных экспериментов и исследований, отработке новых технологий в условиях космического пространства. В рамках контрактов с ESA Eurockot обеспечил успешные запуски пяти космических аппаратов, созданных для реализации европейских программ охраны окружающей среды и безопасности (КА GOCE, SMOS, SWARM, Sentinel 3A, Sentinel 5P), а также, — технологического демонстратора PROBA-2. Предстоящий запуск должен стать 14-м для предприятия Eurockot.
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