Пользователи Gmail получили спам от самих себя

Некоторые владельцы почтовых ящиков Gmail заметили, что им приходят рекламные письма с их же адреса. Об этом сообщает Mashable.

По словам пользователей, спам приходил и отображался в разделе «Отправленные» даже после того, как они включали двухфакторную аутентификацию и меняли пароли учетных записей.

По словам представителей Google, никакого взлома не было. Спамеры нашли способ обойти защиту от рекламы: они использовали поддельные заголовки электронной почты, в результате чего все приходящие письма попадали в папку «Отправленные».

«Мы не имеем оснований полагать, что какие-либо учетные записи были скомпрометированы во время этого инцидента. Если вы заметили необычное письмо, мы рекомендуем вам помечать его, как спам», — заявили руководители Gmail.

Они также отметили, что компания уже приняла меры по защите от атаки злоумышленников.

В начале апреля пользователи популярного приложения для спортсменов Strava пожаловались на появление спама с порнографическим подтекстом. Некоторые из них начали регулярно получать лайки от полуголых женщин.