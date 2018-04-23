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Пользователи Gmail получили спам от самих себя
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Пользователи Gmail получили спам от самих себя 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Jens Meyer / AP
Некоторые владельцы почтовых ящиков Gmail заметили, что им приходят рекламные письма с их же адреса. Об этом сообщает Mashable.
По словам пользователей, спам приходил и отображался в разделе «Отправленные» даже после того, как они включали двухфакторную аутентификацию и меняли пароли учетных записей.
По словам представителей Google, никакого взлома не было. Спамеры нашли способ обойти защиту от рекламы: они использовали поддельные заголовки электронной почты, в результате чего все приходящие письма попадали в папку «Отправленные».
«Мы не имеем оснований полагать, что какие-либо учетные записи были скомпрометированы во время этого инцидента. Если вы заметили необычное письмо, мы рекомендуем вам помечать его, как спам», — заявили руководители Gmail.
Они также отметили, что компания уже приняла меры по защите от атаки злоумышленников.
В начале апреля пользователи популярного приложения для спортсменов Strava пожаловались на появление спама с порнографическим подтекстом. Некоторые из них начали регулярно получать лайки от полуголых женщин.
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