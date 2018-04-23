У РФ и США возникли разногласия по лунной станции

Источник рассказал о разногласиях России и США по проекту лунной станции

Россия и США в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform — Gateway. Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году. В середине апреля в Хьюстоне (США) прошло заседание международной группы по техническим стандартам, в ходе которого обсуждались спецификации станции.

"Партнеры призывают нас создавать российский шлюзовой модуль для окололунной станции по американским техническим требованиям и стандартам. Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него, все интерфейсы должны быть американскими. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что NASA — лидеры проекта, поэтому они задают правила игры", — рассказал собеседник агентства.

Он объяснил, что требования к техническим стандартам, по которым планируется изготавливать узлы и отсеки окололунной станции, обсуждались всеми партнерами, а это, помимо России и США, — Европа, Канада Япония . В большинстве случаев участники проекта ориентировались на предложения США, поскольку их космическая промышленность использует американские стандарты со времени начала строительства Международной космической станции. В состав американского сегмента МКС входят японский и европейский модули, канадская рука-манипулятор Canadarm. Соответственно, эти страны используют американские стандарты и интерфейсы. На российском сегменте — свои стандарты.

Например, рассказал собеседник агентства, в российских модулях МКС используется система электропитания, рассчитанная на 28 вольт, а в американском — на 120. Различаются химические компоненты, на которых основаны внутренние и наружные системы терморегулирования станций — вода и аммиак на американском сегменте, триол и изооктан — на российском. Применяются разные интерфейсы электрических кабелей, информационных систем.

Российская сторона в ходе прошедших переговоров, защищая применение своих стандартов, пыталась использовать опыт МКС с его разделением на отсеки.

"Американская делегация резко выступила против такой позиции. По их словам, когда речь идет о большой станции, состоящей из нескольких модулей, как в случае с МКС, может идти речь о разных стандартах. В том случае, если вклад России в проект составит только один шлюзовой отсек, использовать другие стандарты, частоты, напряжение, системы терморегулирования — нельзя", — рассказал источник.

По его словам, решение о применении конкретных технических решений и стандартов международными партнерами пока не принято.

"Нас пока держат в проекте, но с большим удовольствием избавились бы. И не столько по политическим причинам, и даже не потому, что у нас другие стандарты и параметры оборудования, а потому что мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники и до сих пор не имеем утвержденной на уровне Роскосмоса или правительства программы своего участия в этом проекте. Все переговоры ведутся пока по инициативе предприятий и институтов ракетно-космической отрасли России", — рассказал собеседник агентства.

Роскосмос и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (производитель космических модулей) пока не смогли предоставить РИА Новости свои комментарии.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательно-энергетический модуль, в 2023 году к нему присоединится американский жилой модуль. Следующим на станции должен появиться российский шлюзовой модуль. В качестве средств его запуска к Луне рассматриваются российская ракета тяжелого класса "Ангара-А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar Orbital Platform — Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion. Российский шлюз предназначен для выходов экипажей на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух "комнат": сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической — для размещения научного оборудования. Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции. Планируется, что Lunar Orbital Platform — Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой, как сейчас МКС. Это связано с требованиями безопасности за пределами магнитных поясов Земли.