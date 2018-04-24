В России рассказали о ненужности в космосе

«А странам-партнерам, в том числе и России, после МКС практически нечего будет предложить США в области космоса — у них сейчас уже есть все, что было раньше у нас, а также достаточно собственных финансовых ресурсов», — сказал эксперт.

По его мнению, «какие-то подрядные работы у России будут заказаны: американцы очень прагматичные, и им важно, чтобы и другие страны внесли свой финансовый вклад», однако LOP — Gateway «даже если и будет объявлен международным, станет проектом США, все остальные страны будут играть второстепенную роль».

Япония и В апреле источник информационного агентства сообщил, что США и партнеры (прежде всего ЕС Канада ) настаивают, чтобы Россия при создании шлюзового модуля для LOP — Gateway использовала американские технические стандарты. Он также отметил, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта, «потому что мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники».

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017 года Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции LOP — Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

В апреле 2018 года в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники.

В ноябре 2017 года исполнительный секретарь Национального совета по космосу при президенте США Скотт Пейс описал стратегию, которой в настоящее время придерживается страна, чтобы сохранить лидерство в космосе. «Теперь мерой лидерства является то, как много людей хотят работать с вами, сколько людей хотят быть частью вашей команды, не так ли?» — заявил тогда он.