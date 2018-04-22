Ученые записали музыкальный альбом в молекуле ДНК

Швейцарские ученые записали целый музыкальный альбом в молекуле ДНК

Если рассматривать нуклеотиды A, T, G и C как элементы описания и хранения данных, аналоги 0 и 1 в двоичной системе исчисления, то создается возможность закодировать с их помощью некую информацию. И записать, сохранив ее в молекуле ДНК, которая и состоит из аденина, тимина, гуанина и цитозина. Именно это и проделали ученые из швейцарского ETH Zurich. Швейцарцы выбрали для эксперимента музыкальный альбом «Mezzanine» группы Massive Attack, один из самых популярных альбомов 1998 года. Но это всего лишь 15 Мб данных, а самый большой объем информации, записанной на ДНК — 200 Мб. Его создали в Microsoft , записав в высоком качестве один из клипов известной музыкальной группы OK Go!

Для записи информационной молекулы ДНК нужно изначально перевести двоичный код в четверичный, но с ограничениями по возможным связям между нуклеотидами. Далее по коду синтезируется сама молекула ДНК, и это крайне долгий и трудоемкий процесс. С записью на носители на основе кремния и близко не сравнится, для массового использования на текущем этапе технология не пригодна принципиально.

А в чем же тогда ее преимущество? Во-первых, колоссальная емкость носителя — 1 грамм молекул ДНК может хранить миллиард терабайт информации. Во-вторых, любой физический носитель со времен деградирует и изнашивается. ДНК же используется для создания бесчисленных своих копий из новых материалов, а потому априори «вечна». В обезвоженном состоянии молекула может храниться десятки тысяч лет, а если использовать генную инженерию, то любой цветок или плесень можно превратить в «копировальный центр», где записанные некогда на ДНК данные будут воспроизводиться естественным путем.