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Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google
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Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google 

Рамблер 57 минут назад
Фото: AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Роскомнадзор объяснил в «Вконтакте», почему заблокировал ряд IP-адресов Google. Причиной стало то, что компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок.
«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — сообщается в соцсети.
>> У россиян возникли проблемы с доступом к Google
В итоге Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые Telegram использует в России.
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