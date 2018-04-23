Новый директор NASA вступил в должность

Новый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) 42-летний Джеймс Брайденстайн приступил к исполнению обязанностей. К присяге он был приведен вице-президентом США Майклом Пенсом , передает ТАСС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) — ведомство, относящееся к федеральному правительству США и подчиняющееся непосредственно вице-президенту США. Ответственно за гражданскую космическую программу страны, а также за научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и астронавтики.