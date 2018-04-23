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Новый директор NASA вступил в должность
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Новый директор NASA вступил в должность 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: nsn.fm
Новый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 42-летний Джеймс Брайденстайн приступил к исполнению обязанностей. К присяге он был приведен вице-президентом США Майклом Пенсом, передает ТАСС.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) — ведомство, относящееся к федеральному правительству США и подчиняющееся непосредственно вице-президенту США. Ответственно за гражданскую космическую программу страны, а также за научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и астронавтики.
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