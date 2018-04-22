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У россиян возникли проблемы с доступом к Google
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У россиян возникли проблемы с доступом к Google 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
У пользователей в России в ночь на 22 апреля появились проблемы с доступом к сайту Google. По их словам, после полуночи они не смогли зайти на главную страницу поисковой системы, пишет РБК  При этом пользователи отмечают, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.
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Проблемы с работой Google в России по состоянию на 1:20 мск показывал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.
Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке целого ряда IP-адресов Google.
Официальных комментариев Роскомнадзора о том, блокировало ли ведомство эти IP-адреса, пока не поступало.
Ранее издание The Verge сообщило о том, что Google отключил возможность обхода блокировок через свой домен. Речь шла о запрете компанией подставных доменов, которые позволяли маскировать заблокированное доменное имя доменом другого сервиса.
С 16 апреля операторы в России по решению Роскомнадзора приступили к блокировке мессенджера Telegram. Это произошло после того, как Таганский районный суд постановил заблокировать сервис из-за того, что он отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Несмотря на все усилия, мессенджер продолжает работать, а его аудитория даже возросла.
Как пояснил руководитель Роскомнадзора, Telegram стал использовать новые IP-адреса, получая их у облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud. Из-за того что мессенджер менял адреса очень быстро, ведомство вынуждено было блокировать их целыми пулами. В итоге под блокировку попали сайты, не связанные с Telegram, но также использовавшие адресацию Amazon Web Services и Google Cloud.
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Комментарии84  Ещё 21 источник 
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