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В Мексиканском заливе запечатлели странное существо
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Ученые запечатлели странное существо в Мексиканском заливе 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Группа ученых Okeanos Explorer запечатлела странное существо, обитающее в Мексиканском заливе, сообщает National Geographic.
Ученые не смогли идентифицировать находку. Это странное существо похоже одновременно на медузу, кальмара и наутилуса, однако оно обладает непривычным для вышеназванных морских обитателей красно-бордовым окрасом.
«Оно больше похоже на кальмара-вампира, и у него крайне необычный узор тела, который меня просто поразил. По тому, как существо плавает, оно напоминает наутилуса», — рассказала участница исследовательской группы Сара МакЭнлти.
Используя подлодку с дистанционным управлением, специалистам удалось рассмотреть находку с разных ракурсов.
Ученые планируют продолжить исследование странного морского обитателя. Отмечается, что важно пронаблюдать за находкой ночью, чтобы понять способно ли она светиться, как многие биолюминесцентные морские организмы.
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