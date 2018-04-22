В Мексиканском заливе запечатлели странное существо

Ученые запечатлели странное существо в Мексиканском заливе

Группа ученых Okeanos Explorer запечатлела странное существо, обитающее в Мексиканском заливе, сообщает National Geographic

Ученые не смогли идентифицировать находку. Это странное существо похоже одновременно на медузу, кальмара и наутилуса, однако оно обладает непривычным для вышеназванных морских обитателей красно-бордовым окрасом.

«Оно больше похоже на кальмара-вампира, и у него крайне необычный узор тела, который меня просто поразил. По тому, как существо плавает, оно напоминает наутилуса», — рассказала участница исследовательской группы Сара МакЭнлти.

Используя подлодку с дистанционным управлением, специалистам удалось рассмотреть находку с разных ракурсов.

Ученые планируют продолжить исследование странного морского обитателя. Отмечается, что важно пронаблюдать за находкой ночью, чтобы понять способно ли она светиться, как многие биолюминесцентные морские организмы.