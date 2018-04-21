Война против Telegram: неожиданный итог

Блокировка Telegram Роскомнадзором вызвала беспрецедентно бурную реакцию не только среди 15 миллионов российских пользователей мессенджера в России , но и среди всего IT-сообщества. «Газета.Ru» собрала мнение аналитиков, экспертов и представителей бизнеса, чтобы выяснить, что они думают о противостоянии основателя сервиса Павла Дурова с Роскомнадзором и ФСБ

13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение о немедленной блокировке мессенджера на территории России. Таким образом, суд полностью удовлетворил иск Роскомнадзора к Telegram, а уже 16 апреля это же ведомство начало исполнять решение суда.

Google, В ходе блокировки был приостановлен доступ из России к 9 тыс. собственных IP-адресов серверов Telegram и почти к 19 млн IP-адресов в подсетях Amazon Microsoft и других облачных хостингов, куда мигрировали сервера мессенджера.

Как заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров , его ведомству удалось добиться деградации Telegram на 30%.

При этом, в ходе массовых блокировок IP-адресов облачных хостингов, часть российских компаний и их клиентов столкнулась с трудностями в работе. Это связано с тем, что их сервера были размещены в облачной инфраструктуре блокируемых хостингов.

Вместе с тем, согласно статистике аналитического ресурса TGStat.ru, на второй день блокировки прирост подписчиков русскоязычных каналов составил 270 тыс. человек. По данным SimilarWeb, количество совершаемых российскими пользователям загрузок приложения Telegram из Google Play выросло с начала блокировок и достигло 102 тыс. загрузок в сутки.

Мы задали представителям экспертного сообщества и бизнеса несколько вопросов о причинах эпичного противостояния Telegram с Роскомнадзором и ФСБ и о путях его возможного развития или завершения.

Почему именно Telegram?

Почему же именно Telegram стал объектом столь жестких санкций, когда в стране и в мире существует много других способов обмена зашифрованной информацией в интернете?

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян считает, что Telegram — удобное средство для групповой работы, которое, к тому же, является бесплатным. А исполнительный директор НКО «Общество защиты интернета» Михаил Климарев полагает, что в этой ситуации большое значение имеет и персона Павла Дурова.

«Взаимная идиосинкразия у РКН и Telegram возникла в публичном поле давно. Думаю, столь настойчивое преследование мессенджера связано с российским гражданством его основателя и тем, что Дуров и лично, и публично отвечает высокопоставленным российским чиновникам без «без должного уважения», — считает Климарев.

По его словам, социальная сеть Facebook, которой тоже может грозить блокировка, пытается «работать конструктивно» и не допускает прямых и агрессивных выпадов в адрес российских властей, потому до сих пор и не находится в списках организаторов распространения информации. Аналогично и с Google — там есть специальные люди, которые коммуницируют с представителями государства и мягко гасят конфликты.

«А Павел сделал из происходящего шоу, чем сильно «зацепил» многих чиновников», — заключил эксперт.

Telegram сейчас для многих ассоциируется со свободой в рунете, считает телеком-эксперт и аналитик MForum Analitics Алексей Бойко . Кроме того, для части населения этот мессенджер стал новой медийной площадкой, причем совершенно неподконтрольной российским регуляторам.

«С учетом явного желания российского государства контролировать или, как минимум, регулировать все виды медиа, такая блокировка выглядит закономерной», — считает Бойко.

Не обошлось и без конспирологических теорий. Генеральный директор сервиса NumBuster Евгений Гнутиков предполагает, что блокировка Telegram Роскомнадзором — это идеальный способ наглядной демонстрации руководству страны целесообразности ввода глобального заслона в виде «белого списка» ресурсов, которым допустимо работать в России.

«Лучшего варианта для тестирования и доказательства необходимости так называемой «китайской модели» интернета, было не найти», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Можно ли спасти интернет?

В связи с тем, что блокировка Telegram продолжается уже почти неделю, возникает другой закономерный вопрос — возможно ли заблокировать мессенджер или хотя бы заметно снизить количество российских пользователей Telegram без ущерба для остальной части рунета?

В целом, эксперты сошлись во мнении, что на текущий момент это не представляется возможным.

«В настоящее время в выгрузке около 19 млн IP-адресов. Целыми блоками блокируются адреса Google-Cloud, Amazon AWS, Digital Ocean, Azure, а Telegram продолжает работать. Уверен, что блокировки «по площадям» будут продолжаться.

Таким образом РКН надеется на то, что ведущие хостинг-провайдеры откажут Telegram в оказании услуг.

Но пока получается с точностью до наоборот — ведущие интернет-компании втягиваются в эту игру, потому что им сейчас (особенно сейчас) репутационно выгоднее поддерживать «свободу слова», чем опасаться потери клиентов из России», — рассказал Климарев.

Основатель онлайн-энциклопедии интернет-фольклора Lurkmore Давид Хомак считает, что все действия соответствующих органов направлены в первую очередь на то, чтобы Telegram было неудобно пользоваться.

«Проблема, однако, в том, что несут убытки далеко не только те пользователи, которые выстроили свои бизнес-процессы вокруг Telegram. Несут убытки и те, кто вообще выстроил свои процессы вокруг облачных систем. Например, Apple недавно признались, что арендуют мощности под iCloud у Google. В том числе, упали игровые сервисы Nintendo и Sony», — указал эксперт.

Основатель Roem.Ru Юрий Синодов не исключает того, что при удалении клиента Telegram из AppStore и Google Play база пользователей в России начнет «сдуваться».

Если получится убедить Apple и Google еще и удалить Telegram с устройств российских пользователей, то такое падение произойдет в тот же день.

«Текущий способ блокировки максимально шумный и неэффективный: да, у меня, например, деградировал Telegram как сервис, я попадаю в 30% пользователей с деградацией. Файлы дольше передаются, соединение стало чуть менее скоростным. Перестал ли я им пользоваться? Нет», — ответил Синодов.

Перспективы конфликта

Противостояние Роскомнадзора и Telegram началось еще давно, и, несмотря на блокировку, конфликт все еще далек от завершения. Каков же его вероятный исход, и смогут ли стороны найти какой-либо компромисс?

Трудно сказать, в каком месте и у кого лопнет терпение, считает Михаил Климарев: «Пока мне видится, что у РКН слабые позиции, а его репутации нанесен серьезный ущерб… А идей для компромисса у меня нет. Пока все выглядит так, что Telegram побеждает и в такой ситуации я не уверен, что Дуров захочет пойти на какие-то сделки».

Карен Казарян считает, что с текущим руководством РКН диалог невозможен.

«В целом же есть варианты сохранить лицо для государства, например — удовлетворить апелляцию сервиса», — заявил глава РАЭК.

Компромисс вряд ли возможен, учитывая причины, по которым Павел Дуров лишился своего первого большого бизнеса в России, соглашается Бойко. Для завершения конфликта необходимо изменение в позиции российских властей.