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В Приморье создают ветряк с вертикальной турбиной
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В Приморье создают ветроэнергетическую установку с вертикальной турбиной 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Молодые инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) заявили о создании мобильной ветровой энергетической установки для применения частными лицами. От традиционных устройств новую конструкцию отличают вертикальная ось турбины, высокая производительность, бесшумность, легкость и простота использования. В перспективе такое оборудование позволит получать экологически чистую электроэнергию частным лицам.
Разработкой занимаются студенты Инженерной школы ДВФУ по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Электропривод и автоматика», «Прикладная механика» в рамках учебного курса «Проектная деятельность». Руководит работой ассистент кафедры электроэнергетики и электротехники ДВФУ Фирдавс Рахимов.
«Главная особенность новой установки — вертикальная ось, куда крепятся два ряда лопастей. Рабочее колесо охвачено внешним контуром неподвижных лопастей (статор), которые принимают набегающий поток воздуха и направляют его на ротор (ветроколесо) под заданным углом, — объяснил принцип работы Фирдавс Рахимов. — Наличие статора повышает производительность турбины за счет создания вихрей низкого давления. Это увеличивает поток воздуха через турбину, а при порывах ограничивает число оборотов, что делает установку безопасной, бесшумной и надежной».
В перспективе такие легкие и простые установки можно будет размещать непосредственно на крышах зданий и сооружений — вблизи потребителя.
«Ветряки карусельного типа — очень перспективные устройства. В июне 2018 года в России вступит в силу закон, разрешающий использовать частными лицами энергетические установки мощностью до 15 кВт. В ближайшие годы они будут активно применяться, а во многих странах это уже тренд. Приморье — пожалуй, самый благоприятный регион для получения экологически чистой энергии такого типа», — добавил руководитель проекта.
В настоящее время проектная группа работает над расчетами и моделированием, чтобы определить оптимальные размеры установки, материалы для лопастей и других конструктивных элементов. Итоговую модель студенты ДВФУ планируют создать к концу 2018 года. Это будет проект мобильной ветроэнергетической установки с условными размерами около 1 метра в высоту и в диаметре.
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