Названа цена первого в мире 8К-телевизора

Представленный публике на выставке IFA 2017 в сентябре прошлого года в Германии первый в мире 8К-телевизор от Sharp наконец готов обрести владельцев. Продажи модели LV-70X500E стартуют уже на этой неделе. Цена в Европе составляет 11 199 евро, то есть почти 850 000 руб. по текущему курсу. Однако если данная модель когда-либо доберется до нашей страны, она наверняка будет оценена не меньше чем в 1 000 000 руб., а может, и дороже.

Новинка имеет матрицу диагональю 70 дюймов, состоящую из 33,2 миллиона пикселей. Разрешение картинки — 7680×4320 пикселей. Максимальная яркость достигает 1000 нит. Разумеется, присутствует поддержка HDR. Охват цветовой гаммы BT2020 составляет 86%. Имеются порты HDMI, D-sub 2K и USB, а также встроенная акустическая система формата 2.1 мощностью 32 Вт.