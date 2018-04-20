На Таймыре нашли загадочное озеро

Жители полуострова Таймыр обнаружили возле поселка Усть-Авам загадочное озеро в трещине, появившейся в результате разлома вечной мерзлоты. Несмотря на то, что со всех сторон его окружает лед, вода в нем теплая, сообщают «Вести.Ru».

Диаметр водоема — около 30 метров, и возле него чувствуется сильный запах серы и ощущаются потоки теплого воздуха. Образовавшиеся на месте разлома гроты сверху покрыты снегом и льдом, но в проталинах видны земля и заледеневшие корни деревьев. По рассказам очевидцев, раньше озеро выглядело иначе, и сейчас оно понемногу уходит под землю.

В норильском Институте сельского хозяйства и экологии Арктики уверены, что озеро и провал не опасны для людей, а вечная мерзлота не вечна. Директор института Зоя Янченко отметила, что разлом мог образоваться из-за активности подземных вод. «Изменения ландшафта — это цикличный порядок. Каждые 100 лет меняется», — добавила она.