Ещё
На Таймыре нашли загадочное озеро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Таймыре нашли загадочное озеро 

Lenta.ru 1 час назад
Жители полуострова Таймыр обнаружили возле поселка Усть-Авам загадочное озеро в трещине, появившейся в результате разлома вечной мерзлоты. Несмотря на то, что со всех сторон его окружает лед, вода в нем теплая, сообщают «Вести.Ru».
Диаметр водоема — около 30 метров, и возле него чувствуется сильный запах серы и ощущаются потоки теплого воздуха. Образовавшиеся на месте разлома гроты сверху покрыты снегом и льдом, но в проталинах видны земля и заледеневшие корни деревьев. По рассказам очевидцев, раньше озеро выглядело иначе, и сейчас оно понемногу уходит под землю.
В норильском Институте сельского хозяйства и экологии Арктики уверены, что озеро и провал не опасны для людей, а вечная мерзлота не вечна. Директор института Зоя Янченко отметила, что разлом мог образоваться из-за активности подземных вод. «Изменения ландшафта — это цикличный порядок. Каждые 100 лет меняется», — добавила она.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина170
Известный музыкант умер в 28 лет77
США уничтожили суперброневики наемников из РФ267
Раскол в Польше: даже Трамп поздравил Путина26
США предложили лишить российского золота550
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение