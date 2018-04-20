Землю неожиданно накрыла магнитная буря

Утром 20 апреля на Земле зарегистрировали слабую магнитную бурю, которая оказалась «довольно неожиданной» для астрономов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

По словам сотрудников лаборатории, буря произошла «на фоне полного отсутствия солнечной активности». Долгосрочный ежемесячный прогноз, как и краткосрочный трехдневный, ее не предсказали.

Астрономы отметили, что точность краткосрочного прогноза составляет около 80 процентов.

Возмущения магнитного поля были зарегистрированы в 06:00 по московскому времени. В 11:00 буря все еще продолжалось. По мнению астрономов, ее длительность составит от четырех до шести часов. При этом она вряд ли перейдет из слабой в среднюю.

Возникновение слабых бурь связано с изменением скорости солнечного ветра, который не формирует излучение. Из-за этого наблюдать за ним можно только с помощью космического аппарата на далеких орбитах, погруженного в потоки солнечного ветра.

Слабые магнитные бури могут немного влиять на системы управления космическими аппаратами.

Всего с начала 2018 года на Земле произошло уже семь магнитных бурь.