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ОАЭ думает об инвестировании в Байконур
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ОАЭ рассматривают возможность инвестирования в Байконур 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти ОАЭ рассматривают возможность вложения денежных средств в развитие космодрома Байконур в Казахстане, заявил РИА Новости председатель космического агентства страны Ахмад Белхуль.
"Были в прошлом месяце в Казахстане, на Байконуре. И подписали предварительное соглашение между тремя сторонами — Россией, Казахстаном и ОАЭ — об изучении возможного инвестирования в Байконур", — сказал он, отметив, что обсуждение этих возможностей пока находится на "очень раннем этапе".
ОАЭ также обсуждают с российскими коллегами сотрудничество по программе работы астронавтов, отметил он. По его словам, власти страны нацелены на то, чтобы направить астронавтов к МКС к 2020 году, и рассматривают Россию как одного из потенциальных партнеров в этой связи.
В ноябре прошлого года генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что компания в ближайший год начнет обсуждение реализации ряда программ Объединенных Арабских Эмиратов по дистанционному зондированию Земли, высокоточной навигации, изучению космоса. По его словам, возможно направить на МКС первых космонавтов из ОАЭ в 2021-м либо в 2022 году.
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