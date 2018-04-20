ОАЭ думает об инвестировании в Байконур

ОАЭ рассматривают возможность инвестирования в Байконур

"Были в прошлом месяце в Казахстане, на Байконуре. И подписали предварительное соглашение между тремя сторонами — Россией, Казахстаном и ОАЭ — об изучении возможного инвестирования в Байконур", — сказал он, отметив, что обсуждение этих возможностей пока находится на "очень раннем этапе".

ОАЭ также обсуждают с российскими коллегами сотрудничество по программе работы астронавтов, отметил он. По его словам, власти страны нацелены на то, чтобы направить астронавтов к МКС к 2020 году, и рассматривают Россию как одного из потенциальных партнеров в этой связи.