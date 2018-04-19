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В Facebook обнаружена новая утечка личных данных
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В Facebook обнаружена новая утечка личных данных 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Pixabay
Функция регистрации на сторонних сайтах через Facebook привела еще к одной значительной утечке личных данных пользователей социальной сети.
Компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала об утечке личных данных пользователей в социальной сети Facebook, была не единственной «точкой слива». Об этом сообщает в докладе исследовательской компании Freedom to Tinkers.
Как выяснили авторы доклада, серьезную опасность для личных данных пользователей представляет функция регистрации на других сайтах с помощью аккаунта Facebook. Эта функция позволяет не иметь отдельной учетной записи на каждом стороннем ресурсе и потому пользуется популярностью.
Но многие пользователи не подозревали, что передают свои личные данные не только ресурсу, на котором находятся, но и другим. Авторы доклада обнаружили семь программных скриптов, которые собирают данные пользователя через логин Facebook. Они также обнаружили 434 сайта, где эти скрипты применялись.
Полученные личные данные пользователей, в том числе ID в сети и адреса электронной почты, создавшие скрипты фирмы OnAudience, Tealium, Lytics и ProPS в дальнейшем продавали рекламным компаниям.
Ранее в Facebook заявили, что данные почти 87 миллионов пользователей были по ошибке переданы британской компании Cambridge Analytica, которая была тесно связана с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Позже Марк Цукерберг дал показания в конгрессе США по делу об утечке данных пользователей соцсети.
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