Российские учёные создадут радиационный детектор

Инновационный детектор радиации создают учёные Томского политеха : устройство ионизирующего излучения сможет работать автономно, сообщает «Русская планета».

Аппарат призван измерять фон радиации на местности. Кроме того, он сможет рассказать о заражённости продуктов вредными веществами — и всё это без участия человека. Детектор будет портативным, а потому предполагается, что его работа будет автономной.

Впрочем, прибор пригодится и в повседневной жизни — с его помощью экспедиционные группы смогут измерять уровень радиации в регионах, где расположены атомные электростанции и заводы. Кроме того, благодаря применению устройства и специального кабеля его можно будет подключить к любому электронному девайсу — таким образом планшет сможет рассказать человеку о радиационном фоне продуктов и одежды.