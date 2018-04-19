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Роскомнадзор добрался до серверов Microsoft
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Роскомнадзор добрался до серверов Microsoft 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Kim Kyung-Hoon
Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов десятки тысяч IP-адресов облачных серверов Microsoft. Об этом свидетельствуют данные из неофициальной копии выгрузки реестра.
Под блокировку попала подсеть из 131 тысячи IP-адресов, 32 тысячи из которых принадлежат облачной платформе Azure.
Роскомнадзор 17 апреля заблокировал более 2,5 миллиона IP-адресов. Под ограничение доступа попали ресурсы Google, Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.
Блокировки связаны с ограничением доступа к мессенджеру Telegram в России. Согласно постановлению суда, с 16 апреля сервису запрещено работать на территории страны до тех пор, пока его представители не передадут ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.
Против блокировки выступил Американский союз защиты гражданских свобод. Он призвал Amazon, Google, Microsoft и Apple позволить Telegram без ограничений менять IP-адреса.
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