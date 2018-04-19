Дон оказался солонее Балтийского моря

Исследователи из Южного научного центра РАН, работая на научной базе в поселке Кагальник Ростовской области , обнаружили, что вода низовий Дона показывает резкий рост солености. Вопреки более ранним оценкам, причиной этого оказалось не вторжение вод моря, а воздействие подземных источников. О происходящем сообщает «Дон-ТР».

До сих пор считалось, что причиной периодически растущей солености низовий Дона является вторжение вод Черного моря в Азовское, с последующим их попаданием в Дон (нагонными ветрами и подводными течениями). Однако детальный анализ ситуации показал, что этот фактор не может объяснить происходящее. При этом оказалось, что пик солености приходится на период подъема уровня подземных вод. Все это указывает на то, что именно они и являются источником «лишних» солей.

Исследователи отмечают, что постепенное повышение уровня соли в воде за последние два года фиксировалось сотрудниками Ростовского водоканала. Содержание их сильнее всего росло с февраля по апрель. В настоящее время их уровень вплотную подошел к максимально допустимой отметке — одного грамма на литр воды, после которой ее употребление не рекомендовано.

Как отмечает глава технологического департамента АО «Ростовводоканал» Игорь Тронь, если содержание солей перешагнет за эту отметку, водоканал окажется в критическом положении, потому что очистные сооружения при строительстве не предусматривали ни узлов, ни технологий для уменьшения солесодержания в воде.

Повышенная минерализация по магнию и кальцию меняет вкус воды — она кажется более соленой, и, иногда, горькой. Однако влияние такой умеренной солености на организм сравнительно невелико — за короткое время она не может нанести существенного вреда здоровью.

Сотрудники Южного научного центра РАН, со своей стороны, не рекомендуют использовать насыщенную минералами воду из крана. Согласно Алексею Клещенкову, заведующему лабораторией гидрологии и гидрохимии исследовательского центра Южного научного центра РАН, в случае ее долговременного употребления начинаются определенные нарушения в организме человека, в частности касающиеся сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Для понимания масштаба осолонения вод низовий Дона можно указать, что сейчас его вода солонее балтийской. В водах Балтики примерно 0,7 грамм солей на литр для центральной части и около 0,2−0,3 грамм в заливах. Даже показатели центральной Балтики почти в полтора раза ниже нынешней солености вод близ Ростова-на-Дону. Типичная соленость Азовского моря — 1,1 грамма соли на литр. Впрочем, в среднем в водах мирового океана 3,5 грамма соли на литр, так что до типичных океанских значений ростовской воде еще есть куда расти.